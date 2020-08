Barcellona, quasi tutti in vendita ma difficilmente piazzabili. Lo scenario per ogni giocatore

As di oggi ha fatto il punto sulla rivoluzione in casa Barcellona. Ecco lo scenario di ogni giocatore:

Marc-André ter Stegen

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 180 milioni

Vuole essere il portiere in assoluto più pagato, gli 8 gol subiti dal Bayern ridimensionano la sua posizione. Rapporto con lo spogliatoio non facile. Ritenuto dal club importante.

Neto

Scadenza: 2023

Clausola rescissoria: 200 milioni

Non rientra nei piani del Barcellona, verrà messo in vendita.

Sergi Roberto

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 500

Il Barcellona non ci punta più e il Manchester City di Guardiola ci fa un pensiero.

Semedo

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 100 milioni

Alphonso Davies gli ha fatto fare una brutta figura. Nei mesi scorsi si valutava il suo rinnovo, ora si parla di cessione.

Piqué

Scandenza: 2022

Clausola rescissoria: 500 milioni

Ci ha messo la faccia dopo l'umiliazione subita contro il Bayern, offrendosi se necessario di andar via. Ha un ingaggio importante e una personalità fin troppo ingombrante. Per non parlare degli interessi che ha sul territorio (è proprietario anche di un club ad Andorra).

Busquets

Scadenza: 2023

Clausola rescissoria: 500 milioni

Contratto lungo e importante. Una situazione che diventa complicata per il club, che in estate ha speso molti soldi per De Jong.

Arthur

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 400 milioni

Già ceduto alla Juventus, la sua esperienza in Catalogna si sta concludendo a suon di ripicche.

Suarez

Scadenza: 2021

Clausola rescissoria: 200 milioni

Di seguito le sue dichiarazioni a febbraio: "La mia famiglia è molto felice a Barcellona e mi sento utile per la squadra. La decisione di rinnovare deve essere presa dal club. Da parte mia voglio continuare ma non dipende da me, però se il prossimo anno gioco il 60% delle partite rinnovo automaticamente". Per il club il suo tempo è terminato, occhio all'Ajax che vorrebbe riprenderlo.

Dembélé

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 400 milioni

Tanti soldi spesi male per un giocatore che si è distinto per gli infortuni, le bravate fuori dal campo e il junk food. Con questo "curriculum" piazzarlo diventa complicato.

Messi

Scadenza: 2021

Clausola rescissoria: 700 milioni

Impossibile anche solo pensare di mettere in discussione il miglior giocatore al mondo. Ora dipende all'argentino, che è stufo della mancata progettualità del club.

Lenglet

Scadenza: 2023

Clausola rescissoria: 300 milioni

Uno dei pochi a salvarsi in questa stagione, il Barcellona punta su di lui.

Griezmann

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 800 milioni

L'acquisto della scorsa estate, 120 milioni per sole 9 reti. Una delusione. Il club ha pensato a lui come pedina di scambio per arrivare a Neymar. Non è certamente un intoccabile.

Jordi Alba

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 500 milioni

Solo un anno fa è arrivato il rinnovo con contratto quinquennale e super clausola. E adesso cederlo diventa un problema.

De Jong

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 400 milioni

Prima stagione deludente, ma il club ha investito tanto su di lui e ci punta per il futuro.

Vidal

Scadenza: 2021

Clausola rescissoria: 300 milioni

È uno dei primi della lista dei cedibili e per fortuna del club non mancano i club interessati.

Rakitic

Scadenza: 2021

Clausola rescissoria: 125 milioni

La sua partenza era scontata da tempo. Non rientrava già nei piani di Valverde, sogna il ritorno al Siviglia ma il club vuole monetizzare. Dopo il lockdown le pretese del Barça, con un anno residuo di contratto, dovranno inevitabilmente abbassarsi.

Umtiti

Scadenza: 2023

Clausola rescissoria: 500 milioni

Il Barcellona tenta già dall'estate del 2019 di cedere il giocatore che si è sempre prontamente rifiutato di cambiare aria. I ripetuti infortuni rendono complicata una sua nuova collocazione.

Junior Firpo

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 200 milioni

Non ha dato il contributo sperato sulla sinistra, è stato a lungo associato all'Inter come contropartita per arrivar a Lautaro Martinez.

Ansu Fati

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 170 milioni

È considerato il futuro del Barcellona, non è in vendita.

Riqui Puig

Scadenza: 2021

Clausola rescissoria: 100 milioni

Come Fati, il Barcellona punta su di lui.

Aleñá

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 75 milioni

L'esperienza al Betis non lo ha valorizzato, anzi. Ora il Barcellona dovrà trovare un'altra squadra che gli dia minutaggio a meno che non ci punti seriamente.

Pjanic

Scadenza: 2024

Clausola rescissoria: 400 milioni

Nuovo acquisto.

Trincao

Scadenza: 2025

Clausola rescissoria: 500 milioni

Nuovo acquisto, destinato a restare.

Pedri

Scadenza: 2022

Clausola rescissoria: 100 milioni

Torna dal prestito dal Las Palmas dove ha fatto piuttosto bene. Ha 17 anni, potrebbe completare la maturazione altrove.

Metheus

Scadenza: 2025

Clausola rescissoria: 300 milioni

Verso il prestito.