Barcellona, Rakitic: "Perisic ci sarà, lo conosco bene. Inter felice e unita"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic parla così dell'amico e rivale Ivan Perisic, compagno con la maglia della Croazia e avversario stasera, quando i nerazzurri sfideranno l'Inter: "Con Perisic ho parlato prima e dopo il derby e se lo conosco stasera ci sarà. Mi ha detto che ha un problema ma secondo me stringerà i denti: giocare gli piace troppo e ancor più una partita come questa, in questo stadio. Mi ha detto che con il Milan è stata una partita difficile e dura, era contentissimo per i tre punti, una vittoria così dà una forza speciale e si tratta di un derby ancor di più. Brozovic? E' uno che ama il pallone e non si nasconde, in mezzo hanno una idea e la sviluppano al meglio. Si vede da fuori che sono felici, uniti, l'ambiente è positivo".