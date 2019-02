Barcellona-Real, le formazioni ufficiali: Messi e Bale out, gioca Malcom

© foto di J.M.Colomo

Sono ufficiali le formazioni di Barcellona e Real Madrid, che si affronteranno tra poco per la sfida di andata delle semifinali di Copa del Rey. Valverde non rischia Messi: al suo posto Malcom. Nel Real fuori Bale, in campo Vinicius.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Malcom.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Llorente, Modric; Vinicus, Benzema, Lucas.