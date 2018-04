Barcellona-Roma 4-1, i giallorossi capitolano sotto i loro stessi colpi

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

Una Roma audace, ma sfortunata, capitola al Camp Nou sotto i colpi dei suoi stessi giocatori. A condannare i giallorossi, dopo un primo tempo di grande quantità, sono state infatti le due autoreti di De Rossi e Manolas. Quella dello 0-1, al 38', ha buttato giù poco prima dell'intervallo il morale di una squadra che fino ad allora aveva retto benissimo l'urto del molto più quotato Barcellona. Quella dello 0-2, giusto in apertura di ripresa (55'), ha invece spianato la strada alla possibile goleada blaugrana. Col tap-in sotto porta di Piqué al 59', la partita sembrava infatti già chiusa e l'eliminatoria già sentenziata in appena 60 minuti. Ma, dopo i due rigori negati a Dzeko e Pellegrini nel primo tempo e l'avvio shock della ripresa, la squadra di Di Francesco ha riniziato comunque a giocare. Proprio come a inizio gara. Proprio con quella spensieratezza che il tecnico ex Sassuolo aveva chiesto ieri in conferenza stampa. Una crescita costante, culminata col gol della speranza del solito Dzeko all'80': assist del neo-entrato El Shaarawy e bella giocata del bomber bosniaco, bravo a battere ter Stegen da due passi e ridare un senso a tutto quanto. Speranze, tuttavia, soltanto temporanee. Il diagonale del 4-1 di Suarez all'87', dopo il brutto errore in fase di disimpegno di Gonalons, ha forse dato ad Alisson e compagni il colpo di grazia finale di questo doppio confronto. Ancora una volta nel momento migliore della Roma.

