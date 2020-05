Barcellona, Semedo può partire in estate: in Italia è sempre sfida Juventus-Inter

Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo, il Barcellona nella prossima sessione di mercato, potrebbe salutare Nelson Semedo. Il terzino portoghese ha mercato anche in Italia, dove è seguito da Juventus e Inter. I bianconeri - si legge - apprezzano molto il giocatore: De Sciglio, che potrebbe partire, non è così offensivo, mentre Danilo non convince pienamente. Inoltre l'agente del giocatore è lo stesso di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e questo potrebbe facilitare la trattativa.

Anche i nerazzurri su Semedo - Il giocatore piace molto anche all'Inter, con la squadra allenata da Conte alla ricerca di un'alternativa ad Antonio Candreva. Semedo potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nella trattativa per abbassare il prezzo del cartellino di Lautaro Martinez.