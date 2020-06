Barcellona, Setien esclude Arthur. La Juventus spera, ma il brasiliano non cambia idea

La Juventus torna a sperare nella possibilità di tesserare Arthur. Il centrocampista del Barcellona è stato infatti escluso ieri dal tecnico Quique Setien dai titolari per il match contro il Maiorca, preferendogli un altro giocatore abbastanza chiacchierato sul mercato come Arturo Vidal. Un messaggio, secondo la testata spagnola Sport, che il tecnico ha voluto inviare al brasiliano, facendogli capire che è sul mercato e che non punta su di lui per il futuro.

Secondo quanto raccolto da TMW da fonti vicine al calciatore, tuttavia, l’ex Gremio non è stato messo ufficialmente sul mercato. La volontà di Arthur resta sempre quella di restare e di giocarsi una maglia da titolare. Non ci sono stati nemmeno nuovi contatti con la Juventus. Al momento l’unica possibilità per i bianconeri di arrivare al calciatore è una rottura definitiva tra lo stesso e il Barcellona. In quel caso potrebbe tornare d’attualità lo scambio con Miralem Pjanic.

