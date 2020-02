vedi letture

Barcellona, Setién: "Fabian Ruiz ha avuto una crescita spettacolare"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato anche della crescita di Fabian Ruiz, che ha allenato ai tempi di Siviglia: "E' un giocatore che vedo con molto affetto e ha avuto una crescita spettacolare. Mi fa molto piacere per lui, spero che domani non metta in campo tutte le sue qualità. Però mi fa molto piacere vederlo segnare, non solo è un grande giocatore ma anche un ragazzo molto umile e una bella persona".