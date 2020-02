vedi letture

Barcellona, Setién: "Messi e Maradona imparagonabili. Leo ha una continuità unica"

Parlando in conferenza stampa, alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico del Barcellona Quique Setien non ha potuto evitare un commento circa l'eterno confronto Messi-Maradona: "I due giocatori non si possono comparare. Leo è un grandissimo giocatore, da 14-15 anni ad alti livelli e questa è la differenza col resto dei giocatori del suo livello. La differenza è proprio questa, non abbiamo mai visto un calciatore con la continuità di Leo. Dopo tanti anni continua a disputare gare come l'ultima che ha fatto. Maradona mi è piaciuto molto, è un giocatore che ci ha affascinato...".