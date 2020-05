Barcellona, Setien: "Messi resterà. Lui e il club saranno uniti per sempre"

Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato anche del futuro di Lionel Messi a La Gazzetta dello Sport: "Non andrà via gratis tra due mesi. Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. In club tanto grandi, è normale che ci siano conflitti. Ma si risolvono. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi. Bisogna fare di tutto perché Messi sia fiancheggiato al meglio così che il Barcellona possa continuare a vincere come negli ultimi 15 anni".