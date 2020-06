Barcellona, Setien toglie Rakitic dal mercato: "Ha un contratto con noi e conto su di lui"

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha parlato così del futuro di Ivan Rakitic, da mesi considerato in uscita ma determinato a riconquistarsi un ruolo importante in maglia blaugrana : "Io conto su tutti i giocatori che hanno un contratto con noi e obbediscono a ciò che chiediamo loro. Non parlo solo di Ivan, ma di tanti altri calciatori... Avremo bisogno di tutta la rosa per raggiungere i nostri obiettivi in queste circostanze".

Il centrocampista croato, in scadenza di contratto fra un anno, è stato accostato tra le tante anche a Inter, Juventus, Milan e Siviglia.