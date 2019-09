Barcellona su Fabian, ma l'esultanza di Lecce non è piaciuta al ds Abidal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eric Abidal, domenica scorsa, ha seguito da vicino Fabian Ruiz nella sfida tra Lecce e Napoli. Una notizia ormai datata, che Mundo Deportivo ha però approfondito proprio in queste ore. Secondo il quotidiano catalano, se l'ex Betis resta uno dei primi nomi sulla lista della spesa del Barcellona per rinforzare il centrocampo della prossima stagione, al ds blaugrana non sarebbe affatto piaciuta la polemica esultanza dello spagnolo: pugno alzato verso i tifosi salentini ed esultanza provocatoria. Un dettaglio che Abidal ha sottolineato a penna rossa nella sua relazione sul giovane giocatore.