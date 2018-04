Barcellona, Suarez dopo la vittoria: "Il 4-1 alla Roma forse è esagerato"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, ha parlato al Mundo Deportivo dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Ho esultato con rabbia perché con il 4-1 siamo più tranquilli. Vista la partita, il risultato potrebbe essere esagerato, anche se 4-5 occasioni nitide le abbiamo create e trovato un Alisson che ha fatto una buona partita. Ter Stegen? Ha giocato molto bene, ha dimostrato di essere il migliore al mondo in questo momento. L'obiettivo è vincere tutte le partite, prima in campionato e poi in Champions che è una competizione difficile".