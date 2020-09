Barcellona, Suarez si allena e scrive sui social: "Mentre escono fake news io me la rido"

Luis Suarez non pensa al mercato. Anzi, attacca in maniera abbastanza diretta le notizie che lo riguardano. Il centravanti del Barcellona, vicino alla Juventus in attesa dell'ormai celebre esame d'italiano, ha infatti pubblicato su Instagram una stories che lo ritrae sorridente in allenamento con una didascalia piuttosto esplicita: "Mentre escono fake news, io..." e l'emoticon del sorriso. Da capire se le fake news a cui si riferisce siano in generale quelle legate al suo trasferimento in bianconero, al suo addio al Barça o magari a dettagli secondari di quella che è in questo momento una trattativa tra le più calde per quanto riguarda la nostra Serie A.