Barcellona subito avanti a Torino: 1-0 Dembélé sulla Juve, sfortunato Chiesa

Barcellona in vantaggio a Torino. Ai blaugrana basta un quarto d’ora per bucare la Juventus, già spaventa da Messi & Co. È proprio il 10 ad aprire sulla destra per Dembélé, che si accentra puntando Danilo e Chiesa, cercando col tiro la porta di Szczesny. Sfortunata la deviazione dell’ex Fiorentina, nulla da fare per Szczesny. Juve-Barcellona 0-1 al 13’. La reazione dei bianconeri è stata comunque immediata: incassato il gol, Morata e i suoi si sono riversati in avanti e lo spagnolo ha subito segnato: gol dell'istantaneo pareggio annullato per il fuorigioco dell'ex Atletico Madrid.