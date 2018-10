Barcellona, tegola Messi: fuori tre settimane, salta Inter e Clasico

Brutte notizie per il Barcellona che perderà Leo Messi per un mese. Dopo l'infortunio accusato al braccio contro il Siviglia, l'attaccante argentino infatti resterà fuori per ben tre settimane a causa di una frattura all'osso radiale del braccio destro. Le indiscrezioni dunque sono state confermate e Messi salterà le due gare con l'Inter in Champions League e il Clasico contro il Real Madrid in campionato tra le altre partite.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 ottobre 2018