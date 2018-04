Barcellona, ter Stegen: "Roma? Non è già tutto fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Barcellona, Marc André ter Stegen, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, valevole per i quarti di Champions League. "Noi non pensiamo che sia tutto già fatto. Sappiamo che è difficile e che affronteremo una squadra che ha molta voglia di batterci. Giochiamo fuori casa ed è più difficile. Siamo messi bene in tutte le competizioni ma dobbiamo continuare a dimostrare la nostra forza di volta in volta come abbiamo fatto fino a questo punto".