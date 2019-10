Barcellona, Todibo: "La Juve mi voleva, ma ho scelto i blaugrana"

Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser della possibilità di giocare in Italia, con la Juventus, rifiutata per vestire la maglia blaugrana: "La Juve mi voleva è vero, ma io ho scelto il Barcellona. Qua mi ha stupito l’umiltà di Lionel Messi. Dembelé? E’ una persona seria: si preoccupa molto di quello che mangia e delle sue ore di riposo, oltre ad allenarsi molto in palestra".