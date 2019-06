Barcellona, ultimatum per De Ligt: Juventus alla finestra

Ultimatum del Barcellona per Matthijs de Ligt. Secondo quanto riportato da Marca infatti, il club blaugrana non ha nessuna intenzione di alzare l'offerta fatta ed aspetta una risposta del giocatore e del suo agente Mino Raiola. La Juventus, che aveva seguito a lungo il talento dell'Ajax, aspetta alla finestra: se il trasferimento con il Barça non dovesse andare in porto, i bianconeri potrebbero tornare alla carica.