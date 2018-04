Barcellona, Valverde non calcola la Roma: "Messi domani gioca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leganes. Queste le sue parole anche in vista della gara di ritorno di Champions contro la Roma: "La partita con la Roma mi è piaciuta molto perché è stata una partita davvero difficile. Abbiamo creato occasioni ma abbiamo avuto due o tre imprecisioni che di solito non si verificano. Ma siamo nei quarti di finale di Champions, e l’avversario ha gli argomenti giusti per complicarci la vita. Guarderò il video di Roma-Chelsea? Oggi non pensiamo alla partita contro la Roma, ma è chiaro che la rivedremo e sarà un buon riferimento. Possibilità di un turno di riposo per Messi? Ha già riposato contro il Siviglia, è un giocatore che deve rimanere attivo".