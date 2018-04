Barcellona, Valverde: "Non sono sorpreso dai risultati della Roma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche della Roma: "Non mi sorprendono gli ottimi risultati della Roma. Parliamo di una squadra di qualità, che sia in Champions che in Serie A quest'anno ha fatto vedere ottime cose. L'affronteremo con entusiasmo perché vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale. Il fatto che sia una squadra italiana dà certamente tante garanzie sulla sua competitività".