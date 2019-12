Barcellona, Vidal in panchina dopo aver abbandonato la rifinitura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal in panchina per il Clasico di Spagna. Il centrocampista del Barcellona durante la rifinitura, appena appreso di non essere tra i titolari, ha abbandonato la seduta di allenamento in apertura polemica con Valverde che comunque l'ha portato in panchina in vista del match di stasera contro il Real Madrid.

