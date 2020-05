Barcellona, Vidal tra i possibili partenti ma nessun club si è fatto avanti

Arturo Vidal è uno dei nomi che circolano tra le potenziali cessioni del Barcellona in vista delle prossime settimane. Il giocatore cileno è stato collegato spesso anche all'Inter, con Conte che lo riaccoglierebbe volentieri per completare il reparto in mediana. I catalani però non hanno ricevuto nessuna offerta per lui e nemmeno interessamenti concreti tanto da far pensare a una cessione nel corso della riapertura del mercato. Setien potrebbe essere costretto a tenere il giocatore in rosa almeno fino al termine del contratto ovvero l'estate del 2021. A riportarlo è Mundo Deportivo.