Barco: "Il mio agente è stato contattato dalla Fiorentina. Sarebbe una bella possibilità"

Ezequiel Barco si guarda attorno, per capire cosa gli riserva il futuro. L'esterno argentino classe '99, in forza agli statunitensi di Atlanta, ha fatto il punto a proposito del suo futuro ai microfoni di TNT Sports, menzionando nel discorso anche la Fiorentina, squadra italiana che sembrerebbe averlo messo nel mirino da un po' di tempo a questa parte: “So che il mio agente è stato contattato dalla Fiorentina e da alcune squadre in Francia. Andare a giocare a Firenze sarebbe una bella possibilità, però non so cosa succederà dopo la pandemia”.