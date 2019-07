Barella all'Inter: decisivo un incontro tra Marotta e Giulini. I dettagli

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Ieri il centrocampista sardo è atterrato a Milano, oggi sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con i nerazzurri. Un affare da 45 milioni di euro complessivi, in più tranche: 12 subito per il prestito, 25 per il riscatto obbligatorio tra un anno. E poi 8 milioni in forma di bonus facilmente raggiungibili. Al giocatore, un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti più premi.

Decisivo un incontro Giulini-Marotta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: nel pomeriggio di ieri il presidente del Cagliari e l'ad dell'Inter si sono visti, per rifinire i dettagli dell'accordo già raggiunto lunedì in Lega Calcio. A quel punto, la macchina organizzativa si è mossa, per un affare già imbastito da tempo: Barella dovrebbe raggiungere Conte e i suoi nuovi compagni già tra stasera e domani, per poi seguire la squadra nella tournée in Asia.