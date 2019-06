Barella all'Inter, è solo questione di tempo

Lo scorso gennaio il Chelsea e il Napoli sembravano in netto vantaggio, adesso Nicolò Barella è promesso sposo dell'Inter. Il centrocampista aveva rimandato ogni discorso legato al futuro e ha chiuso la stagione al Cagliari, con l'aspettativa e l'ambizione di portare i sardi a una tranquilla salvezza come poi è avvenuto.

L'Europeo U21 e poi la maglia nerazzurra. Il Cagliari e l'Inter provano ad arrivare alla fumata bianca, anche se Beppe Marotta deve fare i conti con la richiesta di Tommaso Giulini. Cinquanta milioni, non un euro in meno, per cedere il classe '97 ai meneghini. Nella trattativa l'Inter ha intenzione di inserire delle contropartite tecniche, come Bastoni ed Esposito, così da limitare l'esborso economico per arrivare ad assicurarsi il cartellino del calciatore ex Como. Inserendo, oppure, dei bonus da girare successivamente alle casse rossoblù.

Goleador con Mancini. Intanto Barella pensa alla Nazionale, quella maggiore e anche all'Under 21. Contro la Grecia è andato a segno, ripetendo quanto fatto a marzo contro la Finlandia. Sei presenze all'attivo col Mancio e già due reti, un bottino niente male per chi tra qualche giorno sarà impegnato con la selezione di mister Di Biagio all'Europeo casalingo. Il sogno di Barella è quello di trionfare con l'Italia Under 21, l'Inter lo attende a braccia aperte.