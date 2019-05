Barella, Ancelotti dice no. Esame S.Paolo sotto gli occhi dello United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Barella (22) è atteso da un altro esame. L'ennesimo, nella sua pur giovane carriera. Ora il centrocampista del Cagliari scenderà in campo domani sera al San Paolo contro il Napoli, una gara che vale poco per la classifica perché gli azzurri sono quasi certi del secondo posto in classifica mentre i sardi hanno l'ambizione di arrivare nella parte sinistra della classifica. Un duello che poteva rivelarsi importante col mercato sullo sfondo.

Ancelotti allontana Barella. Gli azzurri lo hanno seguito per diversi mesi ma c'è da battere l'agguerrita concorrenza. Inter, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea sono i club che potrebbero essere disposti a pagare 50 milioni di euro al club del patron Giulini per assicurarsi il centrocampista che fa parte del nuovo ciclo della Nazionale italiana. Zola negli ultimi giorni ha ammesso che il Chelsea è stato a un passo dalla chiusura della trattativa, su indicazione di Sarri. Tuttavia non è andata a buon fine la trattativa tra i blues e il Cagliari, ma a giugno tutto può cambiare. De Laurentiis avrebbe potuto riprovarci, ma evidentemente è stato frenato da Ancelotti che nella conferenza odierna ha ammesso: "L'apprezzamento resta, è un grandissimo centrocampista, ma non rientra tra i calciatori sotto osservazione".

Emissari United attesi al San Paolo. I red devils domani sera osserveranno dal vivo il giovane centrocampista, così da riallacciare i contatti con la dirigenza sarda e provare a guadagnarsi la pole position per la prossima estate. A gennaio acquistare Barella dal Cagliari è stata impresa impossibile, tra pochi mesi dovrebbe essere tutto diverso.