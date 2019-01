Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inserimento concreto e deciso del Napoli per Niccolò Barella. Questo è il quadro di un assalto delineato da parte del club partenopeo, mirato a recuperare lo svantaggio accumulato rispetto alla pretendente principale che risponde al nome dell’Inter. L’assalto delle ultime ore non ha ancora colmato il divario con il club nerazzurro, abile a giocare d’anticipo con mosse che la scorsa estate sono state mirate proprio a prevenire situazioni di questo genere anche a mesi di distanza. Per questa ragione il club nerazzurro mantiene una posizione di oggettivo vantaggio nonostante la volontà di Giuntoli di scompaginare le carte in tavola. Se non per l’immediato, è facile presupporre che la sessione di mercato in corso possa a suo modo risultare decisiva.