Barella c'è, work in progress per Lukaku: Inter, lo United spara alto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Barella è affare fatto, Romelu Lukaku in divenire. La giornata di ieri ha segnato, in casa Inter, l'arrivo del giovane centrocapmista dal Cagliari, ma anche il ritorno del ds Piero Ausilio dalla sua missione londinese. Sul tavolo, come spiegato dallo stesso dirigente nerazzurro, un primo incontro ufficiale con la dirigenza del Manchester United. Fa il punto La Gazzetta dello Sport.

C'è distanza. Il punto di partenza è nella lontananza tra domanda e offerta: non proprio marginale. I Red Devils, in questo momento, chiedono 83 milioni di euro. Una cifra distante dai 60 milioni che l'Inter aveva immaginato come valutazione del centravanti belga e che sono peraltro il limite sotto il quale il club di Old Trafford non può assolutamente scendere per evitare una minusvalenza. Dopo l'incontro di ieri, i nerazzurri sanno così come muoversi.

In stile Barella. Le modalità dell'operazione dovrebbero essere simili a quelle che hanno portato il giocatore sardo alla corte di Antonio Conte: pagamento biennale, prestito (molto) oneroso nel primo anno e poi riscatto obbligatorio. Da questa base di partenza, l'Inter si muoverà al rialzo nella propria valutazione, per avvicinarsi agli 83 milioni di cui sopra. A favore della Beneamata, la volontà del giocatore: Lukaku freme e preme, non da oggi, per trasferirsi in Serie A, in particolare nella Milano nerazzurra.