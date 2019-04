Barella, Chiesa e Pellegrini. Il derby d'Italia scalderà anche il mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Derby d'Italia vero, reale e intenso, sul campo. E uno virtuale, probabilmente non ancora configurato nei dettagli, ma che certamente potrebbe scatenarsi in estate. Inter e Juventus questa sera si sfideranno sul prato di San Siro, mentre per gustarsi il derby d'Italia sul mercato toccherà aspettare l'estate. Quando entrambe le società si proietteranno con forza su Federico Chiesa della Fiorentina. Fin dai primi cenni di grande classe del figlio d'arte nerazzurri e bianconeri sono sembrati in pole per aggiudicarsi il suo cartellino, schizzato negli ultimi mesi ad oltre 70 milioni di valutazione. Napoli, Roma e Milan osservano da lontano, Bayern Monaco e Liverpool lavorano a distanza, ma come detto ad oggi sembra più che probabile che la vincitrice della corsa a Chiesa possa uscire proprio dal derby d'Italia (con la Juve leggermente favorita).

Un altro nome che piace ad entrambe è Nicolò Barella. Sulla sua qualità nessuno ha mai avuto dubbi, ma negli ultimi mesi ciò che ha colpito è la crescita dal punto di vista della personalità sul campo. L'Inter già a gennaio ha mosso passi importanti per il talento del Cagliari, ma quando si tratta di giovani italiani la Juventus non si può mai escludere a priori. Questo almeno insegna la storia.

Chiusura con un altro talento italiano buono per entrambe, ovvero Lorenzo Pellegrini. La clausola da 30 milioni di euro nel contratto con la Roma lo rende pezzo pregiato e appetibile dalle big. La Juventus lo ha messo nel mirino da oltre un anno, ovvero quando Marotta era alla guida del comparto mercato. Logico quindi immaginare una Juve avanti nella corsa, ma proprio il passaggio di Marotta all'Inter potrebbe alzare notevolmente le chance nerazzurre la prossima estate.