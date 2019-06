Barella ci fa ancora sperare. Italia in vantaggio a Reggio Emilia

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella ci fa ancora sperare in una qualificazione che rimane però molto molto difficile: il centrocampista del Cagliari, già protagonista di una clamorosa occasione nel primo tempo, conclude da posizione invidiale in area di rigore ma De Wolf gli dice inizialmente no. Sulla ribattuta ancora tiro di Barella, stavolta imparabile, e l'Italia passa a condurre. In questo momento però, con la Spagna sul 3-0 sulla Polonia, per gli Azzurrini è "solo" secondo posto in graduatoria.