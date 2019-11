Barella coltello nel burro, Bonucci quarterback: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

ITALIA-ARMENIA 9-1

Sirigu 6,5 - Il suo primo tempo si limita a tre cose: una parata su Babayan, un tiro dalla distanza disinnescato facilmente, un'uscita disperata su Karapetyan che prende la traversa. Positivo (dal 76' Meret s.v.).

Di Lorenzo 6 - Dalla sua parte Hovhannisyan ha qualche accelerazione interessante nel primo tempo, ma lo gestisce.

Bonucci 6 - Quando cala la tensione non riesce più a riattaccare la spina. Così manda prima in porta Karapetyan, poi fa tirare Babayan perdendo un altro pallone in appoggio. Imbuca su Barella un pallone straordinario come un quarterback (dal 69' Izzo s.v.).

Romagnoli 6,5 - Molto meno protagonista del compagno di reparto, non deve strafare. Poi su azione d'angolo va in gol, quasi involontariamente, con una foto da calcetto.

Biraghi 6 - Si limita a presidiare la sua zona.

Barella 7 - Si diverte e si vede, ha un passo diverso rispetto agli avversari, si toglie la soddisfazione di entrare come un coltello nella difesa di burro armena. Bello e pratico (dal 45' Orsolini 7,5 - Esordiente come Castrovilli e Gollini prima di lui, si presenta con una ruleta alla Zidane. Guadagna un rigore, segna di testa, fa assist).

Jorginho 7 - Molto meno pressato del solito, ha il tempo per giocare e divertirsi. Assist e gol dal dischetto, una specialità.

Tonali 6 - Ringhia sugli avversari, ha spazio a disposizione. Qualche errorino veniale.

Zaniolo 7,5 - Il gol è da seconda punta, perché si butta con rapidità e cattiveria. Poi ha qualità per sovrastare chiunque, ma l'assist per Immobile è una giocata alla Totti. Bellissima anche la folgore della doppietta).

Immobile 8 - Quando ha spazio diventa devastante, l'Armenia diventa vittima sacrificale lasciandogli praterie. Il primo gol sembra quello fatto contro Israele nella gestione Ventura, il secondo è di marca Lazio, pure se l'assistman è della Roma.

Chiesa 7 - Primo tempo quasi lezioso, al di là dell'assist che sblocca il match. Poi prende due pali, dà l'assist a Orsolini e segna di testa.