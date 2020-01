© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Devo imparare a fare gol più facili". Sorride Nicolò Barella, che commenta così la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina (arrivata grazie al suo gol decisivo) ai microfoni del canale tematico nerazzurro: "La vittoria ci mancava da un po'. Oggi abbiamo giocato con tanta voglia, ce lo meritavamo. Spesso non abbiamo raccolto ciò che meritavamo. Col Napoli sarà una gara difficile: quando si restringe il cerchio va così. Ho segnato in tutte e tre le competizioni? Mi fa sicuramente un piacere, non tanto per questo record quanto piuttosto perché mi piace aiutare la squadra con i miei gol. Spero di farne sempre di più. Eriksen è un grandissimo calciatore, ci aiuta ancora di più ad alzare il livello e quindi è ben accetto", riporta fcinternews.