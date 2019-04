Barella e Cragno: gli obiettivi della Roma hanno anche l'ok di Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Repubblica, nella sua edizione romana, fa il punto su presente e futuro della Roma. La gara contro il Cagliari è l'occasione buona per puntare su Nicolò Barella e su Alessio Cragno, giocatori che piacciono ai protagonisti del presente e anche ad Antonio Conte, possibile tecnico del futuro. Intanto in rosa ci sono anche dei casi spinosi, da Under a Kluivert fino a Schick.