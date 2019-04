Barella e un futuro ancora da scrivere. Napoli, Inter e le sirene inglesi

© foto di Federico Gaetano

22 anni. Leader del Cagliari, titolare nella nuova Italia targata Roberto Mancini e obiettivo di mercato di tutte le grandi di serie A e non solo. Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Barella, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Giulini gongola, in estate sicuramente si scatenerà un'asta milionaria, con le grandi d'Italia e Europa pronte a darsi battaglia. A gennaio era stato cercato con forza dal Napoli, ma il Cagliari ha preferito non privarsene a stagione in corso. A fine campionato ovviamente il discorso cambierà, con i partenopei pronti a tornare alla carica visto che piace molto a Carletto Ancelotti. Non solo, in Italia oltre al Napoli c'è l'Inter, anche se i nerazzurri nelle ultime settimane hanno virato su Lorenzo Pellegrini della Roma. Barella piace anche in Premier League: Liverpool, e soprattutto Arsenal (con i Gunners che hanno inviato i propri scout per seguire da vicino il ragazzo) hanno messo nel mirino il talento del Cagliari.