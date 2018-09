Barella: "Felice per chiamata Mancini, ma voglio giocare l'Europeo U21"

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, parla così della chiamata ricevuta dal ct Mancini in una intervista al Corriere dello Sport: "Ho fatto un altro step e ho avuto un attestato di stima da Mancini e questo è quel che conta. Voglio giocare l'Europeo Under 21 a giugno, ma sono felice di essere tra i grandi. Mancini mi ha sempre messo mezzala a sinistra. Tra Bonucci-Chiellini e Caldara-Romagnoli chi farei giocare? Oggi i primi due per l'esperienza che hanno, poi gli altri".