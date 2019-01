Barella, il Chelsea e il fascino del Made in Italy. L'undici italiano dei blues

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche squadre subiscono il fascino del Made in Italy come il Chelsea. Nicolò Barella potrebbe essere l'ultimo di una lista che, senza contare gli allenatori, conta 13 giocatori aver vestito la maglia dei blues dal 1996 a oggi. Una moda partita dopo la sentenza Bosman che ha permesso ai giocatori in scadenza di contratto di trattare con qualsiasi squadra. Il primo fu Gianluca Vialli, che decise di porre fine alla sua avventura con la Juventus una volta alzata al cielo la Coppa dei Campioni per trasferirsi in una squadra all'epoca ben lontana dai fasti dell'era Abramovich. Nella stessa estate arrivò Roberto Di Matteo e fu subito FA Cup. Da allora il club ha attinto a piene mani sui talenti italiani, favorita dal fatto che la guida è stata spesso affidata ad allenatori nostrani: Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e infine Sarri.

Questa è la formazione tutta italiana all time del Chelsea (4-3-1-2):

Carlo Cudicini (2000-2009, 141 presenze, giocatore dell'anno del Chelsea nel 2002, 2 FA Cup vinte)

Davide Zappacosta (2017-in corso, 45 presenze e 2 reti, una FA Cup vinta)

Christian Panucci (2000, 10 presenze e una rete, una Charity Shield vinta)

Roberto Di Matteo (1996-2002, 119 presenze e 26 reti; una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, 2 FA Cup vinte da giocatore)

Emerson Palmieri (2018-in corso, 18 presenze e una rete; una FA Cup vinta)

Samuele Dalla Bona (1999-2002, 55 presenze e 6 reti)

Jorginho (2018-in corso, 23 presenze e una rete)

Gabriele Ambrosetti (1999-2003, 16 presenze; una FA Cup vinta e una Community Shield vinta)

Gianfranco Zola (1996-2003, 229 presenze e 59 reti; 2 FA Cup, una Charity Shield, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea vinte. Calciatore dell'anno del Chelsea nel 1998 e 1999, calciatore dell'anno della Premier League nel 1997, eletto membro dell'Ordine dell'Impero Britannico)

Gianluca Vialli (1996-1999, 58 presenze e 21 reti, una FA Cup, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea vinte)

Pierluigi Casiraghi (1998-2000, 10 presenze e una rete; una FA Cup e una Supercoppa europea vinte)