Barella, l'Inferno della B da evitare prima del grande salto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La stagione della definitiva consacrazione potrebbe chiudersi con un'amarezza senza precedenti. A 21 anni, Nicolò Barella rischia di lasciare la sua terra natia e la squadra in cui è cresciuto e si è affermato con un'inaspettata retrocessione in Serie B.

Il Cagliari è atteso da due sfide difficili ma non impossibili: Fiorentina e Atalanta sono in lotta per un posto in Europa League, un traguardo da raggiungere a tutti i costi e che potrebbe pesare nella testa dei giocatori tanto quanto la ricerca dell'obiettivo salvezza per gli isolani. Barella, per tutto il campionato, è stato tra i più positivi della formazione sarda: nonostante la giovane età, ha mostrato una grande personalità ed è stato decisivo in diversi momenti cruciali, segnando anche reti pesanti. Il futuro, per lui, sarà sicuramente roseo: le grandi del calcio italiano se lo contendono e si daranno battaglia nella prossima finestra di mercato. Ma il pensiero principale del ragazzo classe 1997 è evitare l'incubo della Serie B, per spiccare il volo a cuor leggero.