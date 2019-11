Barella: "Ne hanno dette tante dopo addio al Cagliari. Non m'interessa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella, nel corso di una lunga intervista a DAZN, ha analizzato i propri inizi con la maglia dell'Inter, pur senza dimenticare la turbolenta estate vissuta per l'addio ai rossoblù: "Io ho giocato a Cagliari, a casa mia. Tutti mi volevano bene. E' stato uno step importante andare via da casa, allontanarmi da tutto e tutti. All'inizio è stato non difficile ma più complicato sicuramente. Sono in una squadra con tanti campioni, tutti si volevano guadagnare un posto. Sono contento che piano piano, sono riuscito a dimostrare quel che valgo".

Cosa ti ha ferito delle cose dette su di te dopo l'addio al Cagliari?

"Ne hanno dette tante dopo che sono andato via da Cagliari. Avevo un bel rapporto con loro. Tutt'ora ce l'ho con alcuni di loro. Magari qualcuno ci è rimasto male perché non mi sono esposto però questo è il calcio, questo è il mercato. Le cose si fanno sempre con società e procuratori di mezzo. Ho rifiutato proposte con cui avrei guadagnato di più, questo magari la gente non lo sa. Non mi interessa, io so come sono fatto e perché sono venuto all'Inter".

Perché sei venuto all'Inter?

"Perché volevo crescere, è una società importante. C'è un allenatore tra i più forti al mondo, dei campioni con cui vogliamo costruire qualcosa di importante".