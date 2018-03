Barella non si sbilancia: "Il futuro? Penso a salvare il Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale italiana, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, parla ai microfoni di Rai Sport per il programma 'La Domenica Sportiva' che andrà in onda questa sera. Nell'anticipazione offerta tramite Twitter, il ragazzo, obiettivo di mercato di Inter e Juventus, rivela di essere concentrato solo ed esclusivamente sul suo presente in rossoblu: "Sono un giocatore del Cagliari, gioco nella mia città, non chiedo altro. Onestamente ora non penso al mio futuro ma alla salvezza del Cagliari”.