Barella: "Per venire all'Inter ho detto no a offerte più importanti"

Lunga intervista a DAZN per il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, che Tuttomercatoweb.com ripropone nel video in calce. Nel corso della chiacchierata, l'ex Cagliari rivive anche l'inizio difficile con la maglia nerazzurra e l'addio alla Sardegna, cosa lo ha ferito al momento di lasciare la sua terra e anche i sogni per il futuro. Anche con dei retroscena: "Ho rifiutato proposte dove avrei guadagnato anche di più ma so perché sono venuto qui, Conte è tra i più forti al mondo".