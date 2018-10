Barella: "Ringrazio i compagni. Facile giocare con Verratti-Jorginho"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il talento del Cagliari Niccolò Barella ha parlato a Sky Sport soffermandosi sul suo impatto in Nazionale e sulla sua crescita: "I compagni mi hanno messo nelle migliori condizioni, li ringrazio per il loro aiuto. Quelli dell'Italia e quelli del Cagliari, ovviamente. Il nuovo modo di giocare dell'Italia? Il mister ha avuto questa intuizione, nella prima partita abbiamo giocato bene anche se non sono arrivati i gol sperati. Nella seconda è andata meglio. Giocare a centrocampo con Jorginho e Verratti è semplice, sono due campioni. Loro pensavano a giocare, io a fare gli inserimenti. La mia crescita? Andare lontano da casa mi ha aiutato tanto nel percorso. Quando entro in campo faccio sempre tutto quello che serve, sempre con rispetto ovviamente. Se devo fare un contrasto o una scivolata non ho problemi".