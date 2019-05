© foto di Federico Gaetano

Ospite di una trasmissione radiofonica, Nicolò Barella ha parlato dei "rimpoveri" ricevuti per la scarsa incisività in fase realizzativa: "Mi dicono tutti che dovrei segnare di più, le statistiche non mentono. Però è anche vero che quest'anno ho colpito diverse pali o traverse, dunque la sfortuna ci ha messo lo zampino. Mi sarebbe piaciuto fare più gol, ma soprattutto per dare una mano alla squadra".

In Nazionale, invece, è riuscito subito a essere decisivo, segnando contro la Finlandia: "Dopo la partita mi hanno informato di essere il primo cagliaritano a segnare in azzurro. Sul momento non ero rimasto molto impressionato, ero solo contento per avere fatto gol. Poi ho metabolizzato e ora se ci penso ne sono più che orgoglioso".