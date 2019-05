Barella: "Tre partite, poi mi siederò col Cagliari per valutare il futuro"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Radiolina, Nicolò Barella ha parlato anche delle voci che lo vorrebbero in procinto di vestire la maglia dell'Inter, smentite totalmente: "Io non ne so niente. Inghilterra? Al momento è il calcio più bello, probabilmente le due finali europee conteranno ben quattro squadre inglesi. Ci sono tre partite e voglio farle al massimo. Poi ci siederemo con il presidente e il mio agente per valutare il futuro migliore per me e per il Cagliari".

Posizione in campo e crescita col Cagliari - "Ultimamente sto riuscendo a prendere meno ammonizioni, conta anche la posizione perché da trequartista sono meno nel vivo della fase difensiva. Mi sento una mezzala, ma da quando il mister mi ha messo sulla trequarti mi trovo bene. Ho imparato tanto, l’allenatore mi ha insegnato tante cose. Dovrei segnare un po' di più, ci si è messa anche la sfortuna perché ho preso diversi pali e traverse".