Barella: "Vedremo la solita Inter. Mister e società mi hanno dato fiducia"

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Brescia: "Che Inter vedremo? La solita Inter, quella che ci chiederà il mister. Siamo dispiaciuti per l'ultima partita, cercheremo di riprendere i punti stasera".

Tanti indisponibili.

"Ci siamo allenati tanto in ritiro per arrivare a queste partite pronti. Speriamo arrivino anche gli altri a darci una mano".

Cosa hai dovuto mettere di tuo?

"Il mister, come dico sempre, i compagni e la società mi hanno dato fiducia da subito e questo è molto importante per me".