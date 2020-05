Baresi compie 60 anni. Galliani: "Vedeva il fuorigioco meglio degli arbitri. Richieste? Mai"

vedi letture

Adriano Galliani era l'amministratore delegato rossonero quando Baresi, oggi sessantenne, guidava la difesa rossonera: "Quando arrivammo noi, Franco era già venticinquenne, aveva vinto lo scudetto della stella con Liedholm e anche un campionato del mondo seppure senza mai giocare. Ne sono passati altri trentacinque, non ha mai smesso di essere un simbolo per il Milan. Era straordinario nell'alzare la linea dei difensori, vedeva il fuorigioco come nessun altro. Meglio degli arbitri, che infatti fischiavano sempre", racconta a La Stampa. "Richieste per lui? Mai. Si ricordi che nessun giocatore di quel Milan era sul mercato. Salvo che uno di loro ci avesse detto di voler andar via. Posto nel mio cuore? Nella storia del Milan Baresi e Paolo Maldini sono al primo posto. Appaiati. Come qualità tecniche, e Franco mi perdonerà, il mio preferito è Van Basten. Poi Baresi, Paolo Maldini e Riccardino Kakà".