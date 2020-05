Baresi: "Il Milan tornerà in alto. Rangnick? Non bisogna essere prevenuti"

Franco Baresi leggenda del Milan, compie 60 anni e in questa occasione è tornato a parlare dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport: "Nella storia di tutte le squadre ci sono dei cicli, negli ultimi anni il Milan ha cambiato proprietà e ora c'è più concorrenza. Ma so che torneremo in alto". Su Rangnick un pensiero decisamente più aperto rispetto a tanti critici che non lo vedono adatto all'Italia: "Non bisogna essere prevenuti verso le novità. Poi è vero che c'è già un bravo tecnico come Pioli e dunque deciderà la società". Sull'ex compagno Maldini non si sbilancia: "Non sappiamo come la pensi ed è difficile rispondere. Sappiamo cosa ha fatto per il Milan". A Donnarumma invece consiglierebbe di restare senza esitazioni mentre su capitan Romagnoli: "E' uno dei migliori in Serie A".