Barigelli su Gazzetta: "Ronaldo-Allegri, la partita perfetta"

Commento post gara affidato a Stefano Barigelli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con la serata della Juventus dopo il 3-0 all'Atletico Madrid definita "Dolce notte bianconera". Splendida la gara della formazione di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League e la Rosea continua: "C'è in campo un marziano con la maglia numero 7. La Juve è ancora in Europa, può ancora vincere la Champions. Ronaldo firma questa missione impossibile come sanno fare soltanto i fenomeni. Scarica nei novanta minuti più importanti della stagione tutta la forza, tutta la classe, tutta l’esperienza, tutta la cattiveria agonistica, mettendo tra sé e gli avversari un oceano di personalità: ci sono alla fine cinque Palloni d’oro di differenza con l’Atletico. Ronaldo fa quello per cui è stato acquistato: si prende sulle spalle il peso di una remuntada clamorosa, carica nel sottopassaggio uno per uno i compagni di squadra, segna i tre gol che regolano i conti con Simeone, suo eterno nemico. La sua è la rivincita nei confronti di chi lo aveva frettolosamente giudicato strapagato rispetto al rendimento. Di chi era arrivato perfino a ipotizzare un ritorno al Real. I campioni, i veri campioni come lui, sono però fatti di una sostanza diversa: non vogliono perdere mai. Ronaldo disputa una partita perfetta, come perfetta è quella di Allegri. Che azzecca tutte le scelte. Intanto Bernardeschi, capace di illuminare la partenza della Juve culminata nell’assist del primo gol di Ronaldo. Capace di continuare a spingere fino all’ultimo minuto come mai s’era visto finora, prendendo il rigore risolutivo, quello che trasforma il sogno in impresa. Allegri costruisce la vittoria mettendo in difficoltà Simeone sulle fasce, esattamente come aveva fatto il Borussia Dortmund a ottobre. Oltre alle scelte tecniche, alla disposizione tattica, Allegri ha però soprattutto dimostrato di essere un grande allenatore dal minuto successivo al 2-0 di Madrid. Ha saputo mettere la sordina a una sconfitta che poteva compromettere la stagione, riducendola a un incidente di percorso perfettamente rimediabile. Tutto questo in un contesto difficile e volubile come è il calcio italiano. Con una complicazione ulteriore".