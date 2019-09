Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà:

“Sicuramente alla Juve non c’è un clima sereno come lo era stato negli ultimi tempi. Era normale attendersi degli sfoghi da parte dei calciatori. Se un allenatore battezza come un problema una rosa folta e la rosa non viene sfoltita, vuol dire che il problema si è perpetrato. C’è stata una certa confusione nella scelta dei soggetti da cedere. Che ci sia qualcosa che non va si vede anche dalle dichiarazioni dei giocatori come De Ligt, Emre Can. Non ci eravamo abituati. Evidentemente prima c’era un modo diverso di affrontare le cose perché c’erano delle figure che erano portate di più alla diplomazia come Allegri e Marotta”.