Presente assieme alla Fiorentina, impegnata a New York per la ICC, il dirigente viola Joe Barone ha parlato a Sky Sport tornando anche sulla spinosa vicenda legata al futuro di Chiesa: "Con lui non c'è problema, fin dal primo giorno è stato detto quello che vogliamo fare. Dobbiamo smetterla con questa storia, lui è della Fiorentina e resta alla Fiorentina. Dobbiamo terminare il ritiro e poi c'è la coppa Italia perciò abbiamo bisogno di stabilità. Il primo acquisto? Abbiamo detto ad agosto".