Fonte: FirenzeViola.it

Arrivano altre dichiarazioni di Joe Barone, consigliere delegato della Fiorentina, dal centro sportivo dopo l'acquisto di Franck Ribery: "Quella di oggi è una giornata bellissima. Stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello che fa parte della strategia di riportare la Fiorentina allo stesso livello della sua città. Piano piano stiamo facendo il nostro lavoro poi sarà il campo a parlare. Se sarà in campo sabato dovrà deciderlo il mister. È stata una trattativa a livelli fiscali un po' lunga ma tutti gli avvocati in ballo hanno lavorato molto bene. La cosa che conta è che Ribery adesso è qui, questa è una giornata storica: mi auguro di fare una ottima stagione. Domani intanto faremo una grande festa, mi auguro che la tifoseria risponda presente. Daniele Pradè ha fatto un grandissimo lavoro, esattamente come Migliaccio e Davide Lippi".